Город выставил на торги 8 машино-мест в Хорошевском районе

На городские торги было выставлено 8 парковочных мест в подземных автостоянках на Ходынском бульваре, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Автостоянки находятся в подвальных помещениях жилых домов № 5 (корпус 2) и № 17 на Ходынском бульваре. Рядом находится станция метро «ЦСКА», а в пятиминутной доступности — выезд на Ленинградский проспект и ТТК.

«Автовладельцы могут приобрести парковочные места в разных округах столицы на городских торгах. Высоким спросом пользуются объекты, расположенные в центральных районах Москвы или вблизи транспортно-пересадочных узлов. Например, сейчас на открытые аукционы выставлено восемь машино-мест площадью от 12,9 до 19,4 кв. м в подземных паркингах в Хорошевском районе. Торги пройдут в период с 5 по 6 декабря, к участию приглашаются все желающие», — уточнили в пресс-службе.

Прием заявок завершится в период с 26 по 27 ноября, в зависимости от лота. Для участия в аукционе понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

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