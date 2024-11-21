Главный архитектор Подмосковья избрана вице-президентом союза архитекторов РФ

В Центральном доме архитектора в Москве состоялся XVII съезд Общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России». Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В рамках мероприятия был представлен отчет о деятельности правления и президиума союза архитекторов России за период 2020–2024 гг., доклады руководителей межрегиональных отделений союза в федеральных округах, а также состоялись выборы президента и вице-президента организации на предстоящий 4-летний срок.

Всего в съезде приняли участие делегаты почти 90 организаций cоюза архитекторов из всех регионов России.

По итогам проведенного голосования президентом Союза архитекторов России на 2024–2028 год избран народный архитектор РФ, действующий президент Николай Шумаков. В своей программе на предстоящий период Н. И. Шумаков назвал три основных направления: защита профессиональных интересов и законных прав архитекторов, усиленная поддержка и внимание к региональным отделениям союза, а также подготовка кадрового резерва, привлечение творческой молодежи к работе в cоюзе архитекторов России на всех направлениях деятельности профессионального сообщества. Первым вице-президентом, как и ранее, избран почетный архитектор РФ, заслуженный архитектор Московской области Владимир Бакеев.

Одним из вице-президентов стала главный архитектор Московской области, председатель Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Александра Кузьмина.

«Союз архитекторов России играет огромную роль в истории архитектуры нашей страны. Именно в союзе рождаются главные начинания и самые смелые архитектурные идеи, происходит бесценный обмен опытом, проходят творческие встречи и самые главные профессиональные мероприятия, такие как международный архитектурный фестиваль «Зодчество». Быть вице-президентом союза — большая честь и большая ответственность, и еще огромная радость общения с людьми, близкими по духу, готовыми на все ради профессии и блага будущих поколений», — отметила Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.