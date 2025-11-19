сегодня в 12:58

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал ЗОС на логистический хаб в Электроуглях

Завершено строительство распределительного центра в терминально‑логистическом центре «Восточный», расположенного в городе Электроугли. По итогам проверки Главгосстройнадзора Московской области застройщику выдано заключение о соответствии объекта проекту. В ближайшее время его введут в эксплуатацию. Проект принес в экономику Подмосковья 2 млрд инвестиций, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Расширение крупного логистического узла откроет перспективы роста для предприятий Богородского округа и даст местным жителям около 20 новых рабочих мест. Помимо коммерческой выгоды, расширение мощностей разгрузит дороги Подмосковья и сократит нагрузку на автомобильный трафик.

Сейчас среднегодовой грузооборот ТЛЦ «Восточный» составляет более миллиона условных контейнеров (или 20,240 млн тонн). С запуском пятой складской площадки ежегодный грузооборот вырастет до 20,339 млн тонн.

Общая площадь распределительного центра — около 5 га. Здесь будут хранить и обрабатывать контейнерные грузы, прибывающие железнодорожным транспортом.

ТЛЦ «Восточный» является системообразующей организацией транспортного комплекса России. Этот самый крупный в РФ и Европе грузовой хаб расположен рядом с Носовихинским шоссе, одной из ключевых магистралей Подмосковья, и обеспечивает доступ к важнейшим транспортным коридорам страны.

Центр служит опорным пунктом для доставки товаров из стран Европы и Азии, обработки грузов, поступающих из Тихоокеанского региона, Дальнего Востока и Сибири в Московский регион, а также быстрого распределения продукции среди потребителей центральной части России.

Реализовать масштабный проект застройщику помогли специалисты центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“», — заявил Воробьев.