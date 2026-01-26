Главгосстройнадзор Подмосковья проконтролировал строительство более 600 домов в 2025 году

Главное управление государственного строительного надзора Московской области в 2025 году держало на контроле 654 объекта долевого строительства, из которых 605 — многоквартирные дома, сообщает пресс-служба Главного управления Московской области.

В 2025 году инспекторы Главгосстройнадзора Московской области осуществляли контроль за строительством 654 объектов, включая 605 многоквартирных домов и 49 нежилых зданий. Лидером по количеству возведенного жилья стал Одинцовский городской округ, где построили 24 дома. В городском округе Мытищи ввели в эксплуатацию более 20 домов, в Ленинском — 18, а в Красногорске — 15.

В ведомстве отметили, что 182 объекта строились с использованием эскроу-счетов, что составляет 96% от общего числа объектов, возведенных по договорам долевого участия.

В течение года инспекторы выявили 650 нарушений, провели 85 внеплановых выездных и 42 документарные проверки. Среди наиболее частых нарушений — неполное размещение информации застройщиками в ЕИСЖС.

Кроме того, специалисты провели 475 проверок без взаимодействия с застройщиками, 17 профвизитов и 569 консультаций. По итогам проверок застройщикам направили 455 предписаний об устранении нарушений и объявили 350 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.