Глава Воскресенска Алексей Малкин проверил ход ремонта дюкера

В городском округе Воскресенск продолжается капитальный ремонт дюкера, который располагается на дне Москвы-реки. Он представляет собой участок трубопровода, который проходит под руслом реки и играет важную роль в системе водоотведения.

«Проверил ход ремонта дюкера, все работы ведутся в плановом режиме. Строительство самого дюкера временно приостановлено в связи с открытием судоходства. Постараемся ускорить работы, чтобы закончить ремонт раньше», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

На объекте также активно ведется разработка грунта, проходит замена запорной арматуры в береговой части. Данный ремонт позволит не только улучшить состояние инфраструктуры, но и повысить уровень комфорта и безопасности для жителей округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.