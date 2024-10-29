Глава Ступина проверил ход работ по капитальному ремонту городского бассейна

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Руководитель городского округа Ступино Сергей Мужальских проинспектировал ход работ по капитальному ремонту городского бассейна. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Капитальный ремонт бассейна спортивной школы «Ока» продолжается. Ремонтные работы проинспектировал глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными специалистами и подрядной организацией.

Строители сосредоточены на внутренних отделочных работах, благоустройстве прилегающей территории и настройке инженерных систем.

В сентябре завершились гидроиспытания чаши бассейна. Результаты — положительные. В здании завершены работы по облицовке обеих чаш бассейна. Продолжаются пусконаладочные мероприятия инженерных систем. На завершающей стадии — фасад, который приведен к современным нормам.

Работы сопровождаются определенными сложностями, подрядчик неоднократно нарушил установленные сроки.

На прилегающей территории будет уложена брусчатка, выполнено озеленение.

«В активной стадии: отделка внутренних помещений и благоустройство территории. Планируем завершить работы к концу года», — отметил Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.