Глава Ступина проверил ход работ по капитальному ремонту городского бассейна
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Руководитель городского округа Ступино Сергей Мужальских проинспектировал ход работ по капитальному ремонту городского бассейна. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Капитальный ремонт бассейна спортивной школы «Ока» продолжается. Ремонтные работы проинспектировал глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными специалистами и подрядной организацией.
Строители сосредоточены на внутренних отделочных работах, благоустройстве прилегающей территории и настройке инженерных систем.
В сентябре завершились гидроиспытания чаши бассейна. Результаты — положительные. В здании завершены работы по облицовке обеих чаш бассейна. Продолжаются пусконаладочные мероприятия инженерных систем. На завершающей стадии — фасад, который приведен к современным нормам.
Работы сопровождаются определенными сложностями, подрядчик неоднократно нарушил установленные сроки.
На прилегающей территории будет уложена брусчатка, выполнено озеленение.
«В активной стадии: отделка внутренних помещений и благоустройство территории. Планируем завершить работы к концу года», — отметил Сергей Мужальских.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.