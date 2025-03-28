Глава Подольска доложил губернатору Подмосковья Воробьеву о строительстве школ

Подольск находится в числе первых по Московской области в сфере образования. Во время рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, глава городского округа доложил о строительстве школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Подольске работают 30 учебных комплексов. Функционируют 29 дошкольных отделений. Ежегодно возводятся новые объекты.

Артамонов рассказал, что в 2024 году в Подольске построили три детских сада и одну школу. Также провели капитальный ремонт, после чего ввели в эксплуатацию школу и детский сад.

По словам главы городского округа, строится учебное учреждение в жилом комплексе «Новая Щербинка». В 2025 году будет сдана пристройка, рассчитанная на 500 мест, к школе имени Забродина.

Еще начали возводить среднюю общеобразовательную школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест. Она появится в микрорайоне Красная Горка, отметил Артамонов.

Строительство объектов контролируют. Обещанные сроки сдачи не сорвутся, подчеркнул глава городского округа Подольск.