Глава Подольска доложил губернатору Подмосковья Воробьеву о строительстве школ
Фото - © Сергей Хакимов, «Подмосковье Сегодня»
Подольск находится в числе первых по Московской области в сфере образования. Во время рабочей встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, глава городского округа доложил о строительстве школ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Подольске работают 30 учебных комплексов. Функционируют 29 дошкольных отделений. Ежегодно возводятся новые объекты.
Артамонов рассказал, что в 2024 году в Подольске построили три детских сада и одну школу. Также провели капитальный ремонт, после чего ввели в эксплуатацию школу и детский сад.
По словам главы городского округа, строится учебное учреждение в жилом комплексе «Новая Щербинка». В 2025 году будет сдана пристройка, рассчитанная на 500 мест, к школе имени Забродина.
Еще начали возводить среднюю общеобразовательную школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест. Она появится в микрорайоне Красная Горка, отметил Артамонов.
Строительство объектов контролируют. Обещанные сроки сдачи не сорвутся, подчеркнул глава городского округа Подольск.
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области