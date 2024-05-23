Глава Ленинского округа проверил ход строительство школы на 1500 мест

В микрорайоне «Восточное Бутово» в Ленинском городском округе продолжается строительство большой школы на полторы тысячи мест. Оно ведется в рамках договора о комплексном развитии территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Ход работ на строительной площадке проверил глава муниципалитета Станислав Каторов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Это долгожданный объект для наших жителей. Сейчас в единственную школу микрорайона ходят более 3 тысяч ребят, она работает с превышением мощности более, чем в 2 раза. Детям приходится учиться во вторую смену. Наша задача — открыть эту школу к 1 сентября. Застройщика ориентируем на получение разрешения на ввод в эксплуатацию уже в августе, чтобы у нас был месяц для передачи объекта в муниципалитет», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Глава подчеркнул, что уход от второй смены даст возможность детям посещать занятия дополнительного образования. Для подготовки образовательного процесса в учреждении уже есть директор и практически сформирован педагогический коллектив.

На сегодняшний день строительная готовность школы составляет 78%. На объекте работают порядка 160 человек и 5 единиц техники. Ведутся строительно-монтажные работы: кладка внутренних стен и перегородок, устройство фасадов, отделка, а также монтаж инженерных коммуникаций.

Уточняется, что на прилегающей территории уже идёт благоустройство и устройство школьного стадиона.

Добавим, что в Боброво также продолжается строительство шестого детского сада на 325 мест. Его готовность составляет 38%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.