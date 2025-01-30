Глава Коломны проверил работы по капремонту школы № 14

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с директором и представителями подрядной организации осмотрел здание школы № 14 и территорию вокруг. Сейчас рабочие завершают ремонт кровли здания — работы выполнены на 95%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Внутри здания полностью закончены демонтажные работы. Создается новая вентиляционная система, уже оплачены стеклопакеты.

После окончания кровельных работ строители приступят к укладке инженерных систем и заливке стяжки. Пришкольную территорию тоже ждут преобразования, в феврале здесь снесут старую постройку, расчистят участок и подготовят его к строительству нового здания — пристроя на 400 мест.

«На еженедельном совещании с правительством и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил главную задачу по строительству и капитальному ремонту образовательных учреждений: необходимо, чтобы дети учились в современных и комфортных школах. Поэтому поручил уделять особое внимание контролю за ходом выполнения работ», — сказал Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.