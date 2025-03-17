Глава Богородского округа проинспектировал ход капремонта объектов образования

Глава Богородского округа Игорь Сухин продолжает в рамках объездов лично проверять ход ремонтных работ в учреждениях образования. На этот раз в центре внимания оказались детский сад № 35 в с. Кудиново, а также два здания, относящиеся к центру образования № 30 в г. Электроугли. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Непосредственно сами трудовые коллективы школ постоянно держат на контроле рабочий процесс. Профильный заместитель главы и управление образования администрации Богородского округа также держат вопрос на контроле.

По словам директора ЦО № 30 Ларисы Черкасовой, демонтажные работы полностью закончены. Каждую пятницу дирекция вместе с заказчиком, подрядчиком, и родительским комитетом проводят плановый осмотр и сверяют данные.

Работы ведутся по графику. В рамках сегодняшней встречи были намечены и оговорены виды работ по благоустройству прилегающей территории.

Преобразование здания начальной школы ЦО № 30 на ул. Маяковского, 12 действительно глобально, в чем могли убедиться проверяющие. Глава округа Игорь Сухин отметил масштаб работ: заменены балки, снята кровля для последующего монтажа новой.

Столь серьезный подход к делу, а также полная реконструкция объектов дают свой положительный результат: после завершения ремонта учащиеся идут в новую, отремонтированную, современную школу.

Что касается детского сада в с. Кудиново, то он вызывает определенные опасения по поводу соблюдения графика и сроков. Поэтому решено взять данный объект на особый контроль.

Реализация данных проектов возможно благодаря президенту и губернатору Московской области. Данная работа в этом направлении будет продолжена. На следующий год намечены еще четыре объекта. 26 объектов на сегодня уже капитально отремонтированы.

«Так что у нас очень хорошие перспективы и возможности, чтобы капитально отремонтировать все наши объекты образования. Это важно и для детей, и для педагогов, и для качественного учебного процесса в целом», — подчеркнул глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.