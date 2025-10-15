Глава Балашихи осмотрел работы на новой многофункциональной спортивной площадке

«Проверил, как завершаются работы — скоро у жителей будет еще одно современное и удобное место для занятий спортом и активного отдыха», — отметил Сергей Юров.

Площадка возводится в рамках региональной программы и полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорта. Здесь уже установлены ворота для мини-футбола и гандбола, баскетбольные стойки, универсальное резиновое покрытие размером 20×38 метров и современное освещение.

После завершения всех работ новая спортивная площадка станет центром притяжения для жителей микрорайона. Здесь смогут проводить тренировки и дворовые турниры для жителей всех возрастов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.