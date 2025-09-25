ГК «Садовое кольцо» завершает отделку квартир в одной из последних башен ЖК «Тетрис»

Жилой комплекс «Тетрис» , расположенный в Красногорске, включает в себя девять ярких разноцветных башен. Семь из них уже введены в эксплуатацию. Главное достоинство проекта ГК «Садовое кольцо» — оптимальное сочетание спокойной загородной атмосферы и прекрасной транспортной доступности: всего в двух минутах ходьбы находится станция МЦД «Павшино».

Кроме удобной связи с Москвой, жителям нового квартала доступна вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура. Уже построен и работает образовательный комплекс, включающий детский сад на 260 мест и начальную школу для 160 детей. В стилобате первых трех башен работает собственный торговый центр «Тетрис Молл» с супермаркетом, магазинами одежды и косметики, салоном красоты и продуктовыми точками.

Проектировщики предусмотрели все для комфортного проживания. В подъездах оборудованы просторные колясочные, уютные лобби-зоны с розетками для зарядки устройств и комфортной мебелью. Все входы на территорию и в подъезды выполнены на уровне земли, что создает безбарьерную среду для родителей с колясками и маломобильных групп населения.

Принципы комфорта и безопасности отражены и в благоустройстве территории. Дворы будут полностью пешеходными: машины разместятся в подземном паркинге и на наземной парковке. Внутри квартала появятся игровые и спортивные площадки, а для работы на улице будет доступен бесплатный Wi-Fi. Отсутствие машин обеспечит безопасность детей и тишину для жителей.

В настоящее время в восьмом корпусе второй очереди ведутся отделочные работы: выполняется предчистовая отделка (White Box), устанавливаются светильники, розетки и сантехника. В шестой и седьмой башнях продолжаются общестроительные работы: на этажах с 16 по 24 в шестом корпусе и с 18 по 25 в седьмом монтируются оконные блоки, фасадные кронштейны, прокладываются вентиляционные каналы и возводятся перегородки.

Полное завершение строительства и ввод всех башен ЖК «Тетрис» в эксплуатацию запланированы на конец 2026 года.

Справка о компании:

Группа компаний «Садовое кольцо» основана в 2003 году в Москве. В настоящее время компания развивается в нескольких направлениях: девелопмент, проектирование, строительный контроль, генеральный подряд, управление активами, эксплуатация и охрана объектов.

Общий девелоперский портфель составляет более 1,3 млн кв. м. На счету «Садового кольца» ― жилые дома, общественные здания, инженерные сети и сооружения. Кроме этого, компания участвует в реализации объектов муниципального и областного значений.

В группу компаний входит также Серпуховский лифтостроительный завод. После успешного перезапуска предприятия в 2023 году, СЛЗ выпустил более трех тысяч лифтов, которые поставляются сегодня в различные регионы России и ближнего зарубежья.

География деятельности включает Москву и Московскую область, а также республики Татарстан и Башкортостан.

На стадии строительства сегодня находятся следующие жилые комплексы: Savin Premier, Казань, «Тетрис», Красногорск, «Базаева, 11», Шаховская, Terle Park, Уфа, Urman City, Уфа.