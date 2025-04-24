ГК «Садовое кольцо» запускает программу по поддержке участников СВО и членов их семей

Федеральный девелопер предоставляет участникам СВО сертификат на один миллион рублей для покупки квартиры с отделкой в любом из своих жилых комплексов.

«Мы с большим уважением относимся к тем, кто сегодня отдает свой долг Отечеству во имя мира и безопасности. Считаем своим долгом помочь имулучшить жилищные условия. Это наш способ выразить благодарность и признательность за их мужество и самоотверженность», — отметил генеральный директор ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

Сертификат в 1 миллион рублей участник СВО или его ближайший родственник (родители, дети, супруги, братья и сестры) может получить при предъявлении удостоверения ветерана боевых действий.

Сертификат позволяет приобрести с выгодой квартиру с чистовым ремонтом или отделкой whitebox в любом жилом комплексе группы компаний «Садовое кольцо». Программа поддержки суммируется с любой другой скидкой или акцией, действующей в данный момент на выбранный лот.

Акция действует только на квартиры, находящиеся в первичной реализации. Получить сертификат и воспользоваться им можно до 1 июня 2025 года. Узнать подробности программы можно в офисах продаж ГК «Садовое кольцо».

ГК «Садовое кольцо» является социально ответственным девелопером. Компания не только строит качественное жилье, но и всегда прикладывает максимум усилий для развития регионов, в которых создает свои ЖК.

Так, в Уфе ГК стала первым частным партнером республиканских властей в новом механизме помощи обманутым дольщикам — «масштабном инвестиционном проекте» (МИП). Он предполагает выделение земельных участков застройщику в обмен на достройку проблемных объектов. ГК взялась завершить три жилых недостроенных комплекса — «Белая река», «Дом на Ленина» и «Эрмитаж. Горсовет». Осенью 2023 года ГК «Садовое кольцо» закрыла все свои обязательства — получила разрешения на ввод всех домов. В общем сложности права на жилье восстановили более 1900 семей.

В Московской области в 2022 году «Садовое кольцо» совместно с Красногорским РАЙПО провели благотворительную акцию «Добрые дела», передав 3,6 тонны продуктов для семей из ДНР и ЛНР, которые переехали в Подмосковье. В рамках благотворительной деятельности ГК «Садовое кольцо» также безвозмездно передала сертификат на трехкомнатную квартиру многодетной семье из Донецка.

ГК «Садовое кольцо» активно пропагандирует здоровый образ жизни во всех регионах присутствия, в том числе поддерживая профессиональный спорт. Компания является партнером уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» и одинцовского волейбольного клуба «Заречье», а также выступала спонсором казанского хоккейного клуба «Ак Барс». В рамках поддержки клубов «Садовое кольцо» организовывает мероприятия для спортсменов и болельщиков, проводитразличные акции и улучшаем материально-техническую базу команд.