Гарбузов: промпарк Сенькино в Новой Москве готов на 50%

В Новой Москве (ТиНАО) продолжается строительство промышленного парка в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Ранее, выступая на заседании Мосгордумы, мэр Москвы Сергей Собянин отметил комплексный подход к развитию городской застройки. Он отметил, что сегодня в столице практически не возводится жилых кварталов без обязательств по формированию новых рабочих мест. Программа МПТ служит главным инструментом регулирования этого процесса, способствуя появлению в городе новых промышленных, социальных и деловых объектов.

По словам Гарбузова, программа стимулирования создания МПТ имеет ключевое значение для развития производственной экосистемы столицы.

«Например, по ней в городе возводится промышленный парк из пяти очередей общей площадью 77 тыс. кв. м. Первые две очереди уже функционируют, сегодня здесь работают компании различных направлений — от производителей светодиодных экранов и мультимедийного оборудования до предприятий, выпускающих теплообменники, медицинские изделия и подшипники», — рассказал Гарбузов.

Он уточнил, что полный ввод объекта в эксплуатацию обеспечит создание более 2,8 тыс. новых рабочих мест для москвичей.

В настоящее время на площадке идут работы по отделке фасадов, монтажу кровли, прокладке инженерных сетей и благоустройству. Третья очередь включает два здания суммарной площадью 22 тыс. кв. м. Формат light industrial дает возможность разместить в одном автономном блоке до четырех функций: производство, складирование, офис и шоурум, что особенно удобно для представителей малого и среднего бизнеса.

Все этапы строительства промпарка находятся под контролем Мосгосстройнадзора.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, комитет выдал разрешения на ввод первых двух очередей в конце 2024 и осенью 2025 года.

«Сейчас продолжается строительство третьей очереди, инспекторы Комитета в рамках выездных проверок проверяют соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации и утвержденному архитектурно-градостроительному решению», — сказал Слободчиков.

Одно из зданий третьей очереди будет отведено под пищевое производство, что отвечает растущему запросу компаний этой отрасли. Во втором здании предусмотрены помещения площадью от 4,8 тыс. кв. м, подходящие для средних предприятий, находящихся в стадии расширения. Все блоки оснащены индивидуальными погрузочными зонами докового или воротного типа.

Управляющий партнер Parametr Александр Манунин подчеркнул, что в последние годы мы наблюдаем стабильно высокий интерес производственных компаний самого разного профиля к формату light industrial, который позволяет эффективно развивать и масштабировать бизнес.

«Третья очередь промпарка позволит нам удовлетворить растущий спрос на современные и качественные производственные пространства в Новой Москве», — уточнил Александр Манунин.

Промпарк расположен на первой линии ЦКАД между Киевским и Калужским шоссе, имеет удобный выезд с трассы А-107 и находится в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. При благоустройстве территории особый акцент сделан на комфорте для сотрудников: здесь созданы зоны отдыха, спортивная площадка и станция для зарядки электромобилей.

Программа стимулирования создания МПТ действует с 2020 года и охватила почти все районы столицы. Инвесторы построят более 270 объектов общей площадью 8,3 млн кв. м.

Совокупный объем привлеченных инвестиций в развитие Москвы превысит 2,8 трлн рублей, что позволит создать около 360 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях городской экономики.