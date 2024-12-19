Фельдшер из Видного купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека»

Медик из Ленинского городского округа стала обладателем собственной квартиры благодаря одной из самых востребованных мер поддержки, действующих в Подмосковье. В августе 2024 года Майсарат Набиева получила в правительстве Московской области сертификат на приобретение жилья по губернаторской программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уже живем в своей собственной квартире. Взяли «двушку» на вторичном рынке в Видном, недалеко от работы. До этого снимали «однушку», было тесно. Сейчас очень большая разница, просторно. К тому же, собственное жилье — это вклад в свое будущее и будущее детей», — сказала Набиева.

Майсарат Мусаевна работает фельдшером неотложной помощи в детской поликлиники города Видное. Ее медицинский стаж — более 20 лет. В Ленинский округ она приехала из республики Дагестан в 2022 году с мужем и двумя детьми. Семья долгое время снимала квартиру. Компенсация за аренду жилья также является одной из наиболее востребованных мер соцподдержки врачей в Подмосковье, позволяющей привлекать в областную систему здравоохранения квалифицированные кадры. Узнав о возможности получения «Социальной ипотеки», Майсарат решила принять участие в программе и получила одобрение в правительстве региона. По ее условиям медик выплачивает только проценты по кредиту, а первоначальный взнос и основной долг «гасит» бюджет Московской области.

В 2024 году 4 сотрудника сферы здравоохранения Ленинского округа стали получателями «Социальной ипотеки». Данной льготой также могут воспользоваться учителя, молодые ученые, тренеры и специалисты ОПК.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что тема здравоохранения в области востребована.

«Регион быстрорастущий, поэтому где-то строим новые медучреждения, где-то усиляем, модернизируем старые», — отметил Воробьев.