Фельдшер из Тульской области приобрела жилье в Серпухове по соципотеке

Участие в программе «Социальная ипотека» позволило медработнику из Тульской области приобрести собственную квартиру в Подмосковье. Новоселье в Серпухове запланировано после ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Фельдшер скорой медицинской помощи ГБУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф» Дарья Ахтырская переехала в Московскую область 7 лет назад. Ее общий медицинский стаж приближается к 15 годам. Обладательница сертификата признается, что помогать людям мечтала с детства.

«Выезжаем туда, где незамедлительно требуется помощь. От наших действий зависят жизни. Много уже, что пришлось повидать. Здесь главное экстренность. Наша бригада, как единый организм. Все налажено, понимаем друг друга не то, что с полуслова, а со взгляда. Очень приятно, когда люди благодарят», — рассказывает она.

Дарья с супругом жили в квартире, выделенной ему от работы. Возможности по решению жилищных проблем, которые есть в Московской области, стали для Ахтырских приятным сюрпризом.

«Для нас в первую очередь имело значение месторасположение дома. Хотелось, чтобы рядом был парк, торговый центр, площадки, инфраструктура. Взяли двушку с «бабушкиным» ремонтом. Сейчас все переделываем от «А» до «Я», чтобы было красиво, уютно. Выбираем светлые тона, чтобы было больше пространства», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.