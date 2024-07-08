Фельдшер из Мытищ переехал в собственную квартиру по «Соципотеке»

Фельдшер скорой медицинской помощи из городского округа Мытищи благодаря программе «Социальная ипотека» приобрел жилье для своей семьи. Дом находится в пешей доступности от работы, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Глеб Запевалов работает на Железнодорожной подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Его стаж превышает 5 лет. По словам обладателя сертификата, медицина привлекала его с детства.

«Когда человеку становится плохо, наша бригада первой приходит на помощь. За практику встречал много сложных, экстренных случаев. Помогая людям, понимаешь, что все не зря», — рассказал Глеб.

Супруги Запеваловы жили в съемной квартире. С рождением ребенка жилищный вопрос стал особенно актуален. О возможности получить на льготных условиях собственное жилье в Подмосковье Глеб узнал от коллег. Он отметил, что это стало хорошей поддержкой для их семьи.

«Самое главное в нашей квартире то, что она своя! По комнатам — «двушка». Мы уже переехали. Теперь до работы я могу дойти пешком. Прямо около дома находятся детский сад и школа», — сказал Глеб.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.