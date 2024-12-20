«Это беспредел»: депутат Миронов предложил снизить ипотечные ставки

Миронов: ипотечные ставки в РФ нужно снизить до половины от рефинансирования

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил снизить ипотечные ставки до половины от ставки рефинансирования Центробанка. В этом случае стоимость жилищных кредитов может стать втрое ниже текущих значений, сообщает NEWS.ru .

Он охарактеризовал действующие ставки как «беспредел», вызванный стремлением к наживе. Миронов отметил, что средние ипотечные ставки сравнимы с высокими ставками микрофинансовых организаций, несмотря на то, что ипотека — это долгосрочный кредит, обеспечиваемый надежным залогом в виде недвижимости.

Депутат подчеркнул, что в большинстве стран ипотечное кредитование осуществляется на более доступных условиях. Он осудил ситуацию, при которой заемщики переплачивают за жилье в 4 раза за 20–30 лет, считая это следствием неэффективной политики Центробанка.

Миронов предположил, что при нынешних прибылях банков возможно принудительное удержание низких ипотечных ставок, что также упростит реализацию программ льготной ипотеки и снизит бюджетные расходы.

«Однако для этого нужно менять не только политику, но и статус ЦБ, как предлагает наша фракция», — заключил парламентарий.