Еще два дома с лоджиями возведут в ЖК «Томилинский бульвар» Котельников

Еще два жилых дома возведут в квартале «Томилинский бульвар» в Котельниках. В новых корпусах появятся лоджии и французские балконы. На первых этажах откроются кафе, магазины и другие сервисы, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Проект соответствует принципам доступной среды: входы в подъезды на уровне земли, без ступеней, порогов и пандусов. Это позволяет избежать препятствий для коляски, велосипеда или самоката.

Во дворе-парке предусмотрены игровые площадки для детей всех возрастов, спортивные зоны, а также локации для спокойного отдыха. Не менее 25% от всей территории составит озеленение: здесь высадят не только кустарники, цветы и многолетние травы, но и крупномерные деревья. Благодаря продуманному всесезонному озеленению двор будет выглядеть красиво круглый год.

ЖК «Томилинский бульвар» возводится рядом с Кузьминским парком в Котельниках. В 20 минутах пешком расположено метро, а на автомобиле можно добраться за 4 минуты до Новорязанского шоссе и за 6 минут — до МКАД. Помимо 11 жилых корпусов, в квартале будут три детских сада и поликлиника.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.