Эксперт: развитие ТиНАО позволяет реализовать большой потенциал территории

На сегодняшний день шесть жилых комплексов переданы под заселение, строятся и проектируются еще 14.

«Продолжаем активно развивать и социальную инфраструктуру в ТиНАО. 10 детских садов возводятся и проектируются в районах Коммунарка, Щербинка, Троицк, Внуково и Филимонковский. В Коммунарке — в строительстве также два школьных здания. В Щербинке недавно завершили строительство школы с кабинетами робототехники, ИТ-полигоном, лабораторно-исследовательскими комплексами. Кроме того, в ТиНАО появляются крупные образовательные комплексы — школа с садиком. Сейчас строятся и проектируются четыре таких объекта. 11 поликлиник планируется построить в районах Коммунарка, Щербинка, Троицк, Внуково и Филимонковский. 9 из них — уже в работе», — сказал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Москве нужно продолжать развивать ТиНАО, так как это административный округ с самых большим потенциалом по застройке и заселению, сказал эксперт Московского областного отделения «Опора России» Вячеслав Белобжецкий.

«Современное развитие территории требуется для дальнейшей трансформации ее восприятия. И этот процесс возможен при строительстве не только жилья, но и социальных объектов, повышающих привлекательность территории и, соответственно, уровень жизни людей. Москва может себе позволить масштабное развитие ТиНАО, в том числе реализацию программы реновации на новых территориях, и активно работает в этом направлении. Дополнительная выгода ещё и в том, что заселение этих территорий осуществляется платежеспособной частью населения, которое, потенциально, добавит в бюджет Москвы новые поступления за счет налогов и предпринимательской активности», — уточнил Вячеслав Белобжецкий.

Известно, что с момента присоединения к Москве в ТиНАО построено и введено в эксплуатацию 147 объектов образования и 26 объектов здравоохранения.