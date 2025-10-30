Эксперт рассказала, кому будет интересна программа траншевой ипотеки

Запуск программы траншевой ипотеки показал заметный рост интереса покупателей, так как схема с частичной выдачей кредита позволяет сократить ежемесячные платежи, сообщила РИАМО руководитель отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER Ирина Шароварникова.

«Программа будет интересна покупателям жилья на этапе строительства, чтобы снизить финансовую нагрузку, так как снижая ежемесячный платеж покупатель может распределить свой бюджет и продолжать снимать квартиру или жить в собственном жилье», — сказала Шароварникова.

Она добавила, что это также интересно инвесторам — для минимизации расходов на обслуживание кредита до момента ввода объекта в эксплуатацию или его перепродажи. Сниженные платежи на старте сохраняют капитал.

«Присмотреться стоит покупателям, которые ценят гибкость и планируют бюджет. Программа дает возможность контроля над денежными потоками. Заемщик может спланировать свои расходы, зная, что основной платеж начнется не сразу. Это особенно актуально, если часть средств размещена на долгосрочном вкладе или ожидаются изменения в доходах (например, повышение зарплаты, продажа другого имущества)», — уточнила специалист.

По ее словам, еще программа актуальна и для тех, у кого в семье ожидается пополнение.

«Можно воспользоваться траншевой ипотекой, а после рождения ребенка и получения всех траншей можно рефинансироваться на семейную ипотеку, таким образом, получить кредит по льготной ставке и приобрести понравившуюся квартиру с фиксацией стоимости на нее. Данный вид кредита практически полностью заменил рассрочку и увеличил продажи за счет возможности снизить финансовую нагрузку покупателей в начале срока кредита», — отметила эксперт.

Она привела пример по расчетам двумя траншами на квартиру в жилом квартале бизнес-класса «LIFE Варшавская» на юге Москвы:

— Стоимость 3-комнатной квартиры — 37 млн 500 тыс. рублей.

— Собственные средства покупателя (50,1%) — 18 млн 800 тыс. рублей.

— В кредит покупатель берет у банка — 18 млн 700 тыс. рублей.

— Срок кредита — 30 лет.

— Ежемесячный платеж 1478 рублейна льготный период 14 месяцев (до 01.12.2026).

«01.12.2026 покупателю (заемщику) банк выдает от общего лимита кредитования (18 млн 700 тыс. рублей), оставшиеся 18 млн 600 тыс. рублей и платеж клиента увеличивается до 276 350 рублей (при условии, если ставка по кредиту сохранится на уровне 17,4%). Но стоит отметить, что в рамках данной программы у заемщика есть возможность снизить процентную ставку по кредиту, воспользовавшись материнским капиталом или тем, что банк снизит ставку», — заключила Шароварникова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.