Эксперт рассказал об эффекте от обновления бывшей столичной промзоны «Хапиловка»

Утвержден проект планировки части промзоны «Хапиловка» на востоке столицы, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Урбанист, партнер архитектурного бюро Андраник Симанян отметил, что теперь одна из неэффективно используемых территорий столицы превратится в комфортную городскую среду, насыщенную публичными пространствами.

Там на месте устаревших объектов производственного, коммунального и складского назначения построят современный жилой квартал для целей программы реновации.

«Запланированы работы по инженерному обеспечению и благоустройству территории, а также развитию улично-дорожной сети. Проект поможет создать порядка 190 рабочих мест, большая его часть реализуется в рамках программы КРТ», — поделился градоначальник.

Эксперт Андраник Симанян объяснил, почему это важно для города.

«Бывшую промзону „Хапиловка“ ждет действительно масштабное обновление. Это очередной крупный проект в рамках преображения московских пространств по программе КРТ. В соответствии с принципами работы КРТ здесь появятся жилые объекты, современные складские помещения, обновлена дорожно-транспортная сеть, которая улучшит передвижение по району. Новая застройка композиционно дополнит существующую планировочную структуру прилегающих территорий. Практически весь жилой фонд на данной территории морально и технически устарел, потому для жителей появится возможность переехать в новые комфортные дома. Также стоит отметить хорошую транспортную доступность района», — объяснил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве жилого квартала на Шипиловской улице по программе КРТ.

«Четыре неэффективно используемых участка общей площадью 13,11 гектара входят в один проект КРТ и подлежат реорганизации. Здесь предусмотрено строительство современного жилья для целей программы реновации и других нужд города. Кроме того, на территории появятся объекты общественно-делового назначения. Вложения в проект составят 35,7 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект — 277,1 миллиона рублей. В итоге город получит свыше 540 рабочих мест», — заключил вице-мэр.