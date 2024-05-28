В столице 20 новых жилых комплексов передали под заселение по Программе реновации с начала текущего, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Дома находятся в 15 районах и 7 округах Москвы. Квартиры предложены 7,8 тыс. жителей из 46 старых домов. В 2024 году начали строить еще 12 жилых комплексов.

«На месте демонтированных пятиэтажек также появятся новое жильё и необходимая для жителей инфраструктура — образовательные центры, культурные, спортивные и медицинские учреждения», — уточнил мэр Москвы.

Программа реновации за время своего существования позволила сменить квартиры в 5-ти этажных домах на квартиры в новых современных жилых комплексах более чем 100 тыс человек. Также еще свыше 10 тыс. находятся в процессе переезда.

«К программе можно относиться по-разному, но с точки зрения урбанистики это интересный проект, который позволят развивать районы Москвы органично, исключая перекосы в сторону высокой плотности новых районов или районов ближе в МКАД, где больше земель, доступных для застройки с нуля», — отметила директор партнерских программ CM International Ольга Ахсянова.

Новые ЖК проходят через все современные фильтры ЖК, являются стимулом для развития сервисов и услуг на районе за счет повышения плотности населения.

«У высокой плотности есть и очевидный недостаток — уменьшение количество парковочных мест. Но это решается созданием подземных парковок, что высвобождает пространства для создания просторных дворов, детских площадок, где безопасность за счет отсутствия близкого контакта с автодорогами сведена к минимуму», — заключила эксперт.