Эксперт Полякова рассказала, как можно продать квартиру быстро и подороже

Эксперт: для быстрой продажи квартиры надо быть готовым ее оперативно показать

Чтобы продать стандартную для рынка Москвы квартиру быстро и максимально выгодно, нужно выполнить несколько важных шагов, сообщила РИАМО заместитель руководитель офиса продаж компании «ТСН Недвижимость» Софья Полякова.

«Выполнение необходимых шагов при продаже стандартной для столичного рынка квартиры стоимостью в 10-11 млн рублей позволит реализовать объект по средней или максимальной рыночной цене, сократив срок продажи объекта с 2-3,5 до 1-1,5 месяцев», — сказала Полякова.

Она объяснила, что на сегодняшнем рынке, когда предложение превышает спрос, срок принятия решения о покупке вырос, поэтому уже недостаточно просто выставить объявление на массовые площадки.

«В дополнение можно использовать социальные сети, баннеры, если это возможно в данном районе, сообщить о своем намерении знакомым, родственникам, друзьям. Можно обратиться к риелтору, у которого есть много коллег с хорошей клиентской базой», — рассказала эксперт.

Полякова отметила, что также важно на этапе приема звонков быть готовым к оперативным показам для того, чтобы не упустить покупателя, готового быстро принять решение о выходе на сделку. Чем больше таких людей увидят квартиру, тем выше шансы на быструю ее продажу.

«Очень важный момент при продаже жилья — подготовка документов. Необходимо убедиться, что все необходимые документы в порядке и оформлены должным образом. Это очень сильно ускорит и упростит процесс самой сделки при появлении покупателя», — разъяснила специалист.