Эксперт оценила значимость открытия инновационной школы для развитии Москвы

Инновационная школа в «Сколкове» стала первым в мегаполисе объектом образования, возведенным по концессионному соглашению, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Модель школы «Сколка» ориентирована на получение практических навыков в области индустрий будущего: биотеха, ИИ и ИТ, креативных индустрий и космических технологий.

«Учебное заведение интегрировано в экосистему „Сколкова“. Наставниками детей будут специалисты компаний-резидентов инновационного центра. Также в числе партнеров школы — „Роскосмос“, „Союзмультфильм“, Российский квантовый центр и другие компании. Там есть фаблаб, где можно освоить принципы создания роботов и научиться программировать; биологическая лаборатория для проведения простейших генетических манипуляций, изучения образцов биологических тканей и жидкостей; физическая и химическая лаборатории, оборудованные на уровне ведущих вузов страны; ИТ-полигон, в котором будут изучать технологии создания цифровых двойников, разработку веб- и мобильных приложений; арт-студия и медиастудия для развития креативных навыков», — отметил мэр.

«Сколка» сможет принять 825 учеников.

Новая московская школа «Сколка» помогает учащимся не только осваивать современные индустрии, но и определяться с профессиональными интересами, сообщила ведущий российский градостроитель, генеральный директор градостроительного бюро Master’s Plan Юлия Зубарик.

Также Зубарик рассказала, что развитие образовательной инфраструктуры — одна из важнейших задач городских властей и девелоперов.

«На сегодняшний день градостроительные нормы в Москве устроены так, что новые крупные жилые комплексы невозможно начать строить, если в них не будут запланированы школы на определенное количество мест, зависящее от общей жилой площади. При этом существует большое количество типовых проектов, рассчитанных на разное количество учеников. В 2024 году в Москве было построено 15 школ и учебных корпусов, из которых восемь — построены девелоперами и семь — построены в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы, однако существует и другой путь создания новой школы», — прокомментировала эксперт.

Она уточнила, что получение практических навыков в области индустрий будущего в новой школе становится возможным благодаря партнерству с резидентами «Сколкова» и ведущими организациями, такими как «Роскосмос» и Российский квантовый центр.

«Открытие инновационной школы — важный шаг в развитии Москвы как образовательного центра мирового уровня, который выделен одним из приоритетов в развитии столицы к 2030 году. Благодаря акценту на практическом опыте и многоуровневой образовательной модели, „Сколка“ помогает учащимся не только осваивать современные индустрии, но и определяться с профессиональными интересами. В результате, „Сколка“ становится не просто школой, но пространством, где формируется будущее поколение лидеров и новаторов», — добавила Зубарик.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве детских садов в ТиНАО.

«Новые объекты появятся в районах Коммунарка, Филимонковский, Внуково и Троицк. Все они строятся в составе жилых комплексов. При этом детский сад на 350 мест в районе Троицк уже полностью возведен. После завершения работ все пять объектов передадут в городскую систему образования. Достроить их планируется в 2025 году», — заключил вице-мэр.