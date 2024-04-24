Эксперт назвала параметры, от которых должна зависеть ставка по семейной ипотеке

Процентная ставка по семейной ипотеке должна быть дифференцированной и зависеть от региона проживания и цен на квартиры в нем, уровня дохода семьи и количества детей, сообщила РИАМО эксперт по недвижимости, владелец управляющей компании Delta estate Елена Земцова.

После 1 июля ставка по семейной ипотеке для семей с детьми старше 6 лет может быть повышена до 12%. Такой вариант обсуждается в связи с продлением программы до 2030 года.

Земцова уверена в том, что ставка будет увеличена. Это еще один закономерный шаг со стороны государства, чтобы охладить рынок ипотечного кредитования, перегретый до предела.

«И тем не менее ставка 12% для семей с детьми старше 6 лет кажется слишком высокой и приближающейся уже к базовой. Не совсем справедливо делать столь большой разрыв между категориями заемщиков в рамках одной программы. Да и сам процент оказывается намного выше других адресных льготных программ. По сути это получается уже и не льготная программа, а просто сниженный процент по кредиту», — считает эксперт.

Она отметила, что деление заемщиков только лишь по возрасту ребенка не учитывает другие факторы, которые влияют на возможности и платежеспособность конкретной семьи. Это регион проживания, цены квартир, уровень дохода семьи и количество детей.

По мнению Земцовой, повышение ставки семейной ипотеки негативно повлияет на динамику продаж. Сильнее всего это будет заметно в регионах с низкими доходами населения, где покупка жилплощади станет еще менее доступной.

При этом сам по себе спрос на жилье от этой инициативы критично не пострадает, потому что потребность в покупке своей квартиры для семей с детьми сохранится, заявила эксперт.

«Скорее можно ожидать фактор отложенного спроса, то есть одна часть заемщиков отложит покупку в ожидании снижения цен или процента по кредиту, а другая будет копить деньги, чтобы сократить сумму кредита за счет большего первоначального взноса», — отметила Земцова.

Так или иначе, но ужесточение льготных условий делает семейную ипотеку и жилье менее доступными для населения, заключила эксперт.