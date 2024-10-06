Эксперт Муринец отметила значимость развития Мневниковской поймы для всех групп населения

Столичная Мневниковская пойма в параллели с традиционными жильем и соцобъектами получит широкий спектр функций спортивной направленности, что органично сочетается с окружающими остров озелененными территориями парков, сообщила архитектор, член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти мегаполиса комплексно развивают территорию Мневниковской поймы. Там открыты станции метро, строятся дороги, возводят 3 млн «квадратов» недвижимости. Появились соцобъекты: образовательный комплекс и детсад. Планируется привести в порядок прибрежную зону.

«Мневниковская пойма — известная в городе локация, в первую очередь связанная с давними, а точнее еще с 80-х годов прошлого века, намерениями городских властей по ее застройке и развитию. Однако активно эти планы начали претворяться в жизнь лишь менее 10 лет назад, когда были выпущены соответствующие документы о комплексном развитии», — сказала Муринец.

Она отметила, что уже началось строительство транспортного каркаса территории, включая сложный и долгосрочный каркас метро и мостовые сооружения через Москва-реку, а также восстановление более тесной связи искусственно образованного острова с обжитыми территориями «материка».

«В итоге, подходя к застройке административными, многофункциональными и жилыми комплексами, мы уже имеем доступность территории для всех групп населения», — уточнила архитектор.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказал о возведении объектов образования в границах транспортного каркаса мегаполиса.

«По проектам КРТ, находящимся в стадии реализации и расположенным возле станций МЦК, БКЛ метро и МЦД, планируется возвести 72 объекта образования общей площадью свыше 480 тыс. кв. м», — сказал вице-мэр.

Он добавил, что указанные объекты будут рассчитаны свыше чем на 10 тыс. малышей и 23 тыс. школьников. Их построят во всех административных округах.