Эксперт: конкурс строительных проектов покажет уникальные объекты Москвы

Стартует прием заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков подчеркнул, что проект позволяет наглядно оценить, как развивается столица с точки зрения градостроительства.

Конкурс проводится с 2000 года. В этот раз будет выбрано два «Проекта года»: один определят жители в проекте «Активный гражданин», другой — члены Городской конкурсной комиссии.

«Также будет 11 номинаций, среди них: спортивные объекты; благоустройство общественных пространств и природных территорий; реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования; объекты метрополитена и железнодорожного транспорта; программа реновации. Среди победителей прошлого года — многофункциональный научно-образовательный корпус им. Н. Э. Баумана, станции „Пыхтино“ и „Аэропорт Внуково“ Солнцевской линии метро, новостройка по реновации на улице Кастанаевской», — уточнил градоначальник.

Прием заявок завершится 31 мая, а церемония награждения по традиции пройдет накануне Дня строителя.

«Этот проект позволяет наглядно оценить, как развивается столица с точки зрения градостроительства, а также существующие подходы к работе с различной типологией объектов: спортивные сооружения, общественные пространства, набережные, сооружения культурного наследия, метрополитен. Методология конкурса включает не только оценку специалистов, но и любых желающих, неравнодушных жителей Москвы, что весьма важно для открытой политики города», — добавил Кулаков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал об особенностях проекта Дворца спорта «Черный кристалл», который стал победителем конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Строительство объектов спортивного назначения» по итогам 2024 года.

«Более 80% деталей, используемых при возведении Дворца спорта и образования Ирины Винер, отечественного производства и выполнены российскими компаниями. В куполе задействовано около 30 тысяч уникальных элементов, каждый из которых создавался индивидуально на специализированных станках. Точность их исполнения сопоставима по качеству с деталями космических кораблей», — резюмировал вице-мэр.