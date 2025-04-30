Ефимов: жители Бутырского района начали осмотр новых квартир по реновации

Жители трех старых домов в Бутырском районе на северо-востоке Москвы начали осматривать квартиры в новом жилом комплексе на улице Милашенкова. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Владимир Ефимов.

«Новостройку по адресу: улица Милашенкова, д. 7, к. 2 возвели зимой на северо-востоке столицы в районе Бутырский. На данный момент к осмотру квартир в ней приступили более 550 жителей из трех старых домов на улице Яблочкова. Всего по программе реновации в Бутырском районе предстоит расселить 27 старых домов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что новые квартиры получат порядка 4,5 тысячи москвичей.

Для удобства переселенцев на первом этаже жилого комплекса работает Центр информирования, куда можно обратиться по любым вопросам. После завершения переезда центр закроют, а его помещения займут объекты социального и бытового обслуживания.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, ЖК включает две секции и предлагает 255 квартир общей площадью более 14 тыс. кв. м. Все они передаются с улучшенной отделкой, что позволяет заселяться сразу после оформления документов.

«В подъездах для удобного передвижения жильцов смонтировали лифты, также оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Новостройка находится недалеко от станции метро „Фонвизинская“ Люблинско-Дмитровской линии. Рядом расположены школы, детские сады, медицинский колледж, частные медицинские клиники, магазины и салоны красоты», — сказал Овчинский.

Во дворе обустроены детская и спортивная площадки с резиновым покрытием, а также зона отдыха. Для безопасности жителей установлены уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

С конца марта письма с предложением новых квартир начали получать более 550 участников программы реновации. Среди них — около 150 жителей дома 24, корп. 1 на ул. Яблочкова, а также 405 человек из двух пятиэтажек (корп. 1 и 2 дома 26). Поэтапное расселение позволило равномерно распределить нагрузку на сотрудников Центра информирования и уделить больше внимания каждой семье — от первого осмотра квартиры до переезда.

Жителям Москвы, обладающим учетной записью на mos.ru, доступен ускоренный переезд с большим комфортом благодаря суперсерсвису «Переезд по программе реновации». Через этот сервис доступна онлайн-запись на просмотр жилья, отправка сканов паспорта и документов на собственность для оформления договора, а также удаленный выбор удобного времени для его подписания. Кроме того, есть возможность записаться на прием к нотариусу. Это требуется при оформлении жилплощади, если среди владельцев присутствуют дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане. На стадии переезда можно оставить заявку на бесплатные услуги по транспортировке — предоставление машины и рабочих для перевозки вещей в новую квартиру.

Как сообщили в столичном департаменте информационных технологий, разобраться в нюансах переезда поможет подробная инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru. В ней описана организация процесса, перечислены документы для заключения договора, а также даны ссылки на полезные сервисы. Если указать индивидуальные параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию с учетом конкретных обстоятельств.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

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