Ефимов: жилье и деловые кварталы появятся в районах САО в рамках проектов КРТ

Редевелопмент порядка 242 га земли по программе комплексного развития территорий (КРТ) проходит на севере Москвы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он проводится правообладателями участков и компаниями, привлеченными по результатам торгов.

Данные участки находятся в столичных районах Беговой, Восточное и Западное Дегунино, Войковский, Головинский, Дмитровский, Коптево, Тимирязевский и Хорошевский.

«В девяти районах на севере города инвесторы реализуют 11 проектов комплексного развития территорий. На участках общей площадью 242 га в период от 4 до 26 лет построят жилые, деловые и производственные кварталы — всего появится свыше 6 млн кв. м недвижимости. В новых общественно-деловых и промышленных объектах создадут примерно 68,8 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реорганизацию площадок превысят 1,5 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 27 млрд рублей», — сказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман прокомментировал, что наибольшее число проектов девелоперы реализуют в районе Восточное Дегунино.

«Тут на территории бывшей промзоны „Вагоноремонт“ в стадии реализации находятся два проекта комплексного развития. Договоры по этимплощадкам были заключены в прошлом году. На участках общей площадью почти 18 га в течение шести лет с момента подписания планируется построить более 379 тыс. кв. м недвижимости», — отметил Гаман.

На сегодняшний день ведутся работы по освобождению всех перечисленных площадок от текущей застройки.

В Москве по программе КРТ появляются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строятся дороги, появляется комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура.