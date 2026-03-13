Ефимов: заключение инфраструктурного договора переведено в электронный формат

Процедура заключения инфраструктурного договора стала быстрее и удобнее, поскольку цикл — от подачи заявки до подписания — теперь доступен застройщикам в электронном виде, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Заключение инфраструктурного договора осуществляется на портале «СтроимПросто».

«В Москве активно продолжается цифровизация строительной отрасли. Перевод заключения инфраструктурных договоров в электронный формат — это часть системной работы по оптимизации процедур в строительстве. Цифровой сервис позволяет застройщикам быстрее проходить необходимые этапы согласования и оперативнее приступать к реализации проектов. В результате ускоряется создание жилой и коммерческой недвижимости вместе с необходимой городской инфраструктурой», — прокомментировал вице-мэр.

Инфраструктурный договор — это соглашение между городом и застройщиком, которое определяет порядок создания или финансирования объектов инженерного, транспортного и социального назначения, необходимых для реализации строительного проекта.

«Нам важно не просто перевести отдельную услугу в онлайн, а встроить ее в общую цифровую среду градостроительной деятельности. Инфраструктурные договоры теперь оформляются с использованием городской информационной системы, что обеспечивает единое хранение и обработку данных. Так мы синхронизируем информацию между ведомствами и исключаем дублирование сведений. В результате сервис ускоряет реализацию строительных проектов», — сообщили в Департаменте градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.

Заключение такого соглашения позволяет синхронизировать строительство жилых и коммерческих объектов с развитием дорог, инженерных сетей, школ, детских садов и других городских объектов. Это обеспечивает сбалансированное развитие территорий и фиксирует обязательства сторон по срокам и объему работ.

Все обращения по инфраструктурным договорам обрабатываются сотрудниками департамента градостроительной политики в Информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД), реализованной на единой цифровой платформе градостроительной деятельности Департамента информационных технологий.

Отправить заявку на рассмотрение и подписание инфраструктурного договора можно в личном кабинете портала «СтроимПросто» в разделе «Услуги».