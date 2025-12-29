Ефимов: за госуслугами по градостроительству обратились 65 тыс раз за год

За 2025 год жители Москвы и бизнес-структуры подали свыше 65 тыс. обращений за получением государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город продолжает повышать доступность и прозрачность градостроительных процедур. За 2025 год было обработано почти 30 тыс. заявок с положительным решением — это на 9% больше, чем годом ранее. Наибольший рост зафиксирован по государственной услуге „Решение о согласовании перепланировки нежилых зданий“ — количество одобренных решений выросло почти в два раза. Также в полтора раза увеличилось и число положительных решений по государственной услуге „Оформление свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства“», — отметил Ефимов.

Москва активно развивает цифровизацию и стремится упростить процедуры взаимодействия с городскими ведомствами. Подавляющее число запросов оформляется в электронном виде через портал mos.ru, а отслеживать их статус можно в персональном кабинете. Это особенно актуально для девелоперов, владельцев недвижимости, а также представителей малого и среднего бизнеса, которые ведут проекты в столице.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, с начала 2025 года на услугу «Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений» поступило более 39 тыс. заявок, а на «Подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ)» — свыше 16 тыс.

«По итогам рассмотрения выдано более 15 тыс. положительных решений о приемке подземной документации и более 11 тыс. ГПЗУ. Эти цифры свидетельствуют о высокой вовлеченности профессионального сообщества и граждан в развитие городской среды», — пояснил Овчинский.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за 10 лет mos.ru стал ядром цифровой экосистемы Москвы. Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуют в рамках нацпроекта «Экономика данных».