Ефимов: в Зеленограде инвесторы возведут более 148 тыс кв м недвижимости

С 2019 года компании заключили со столицей договоры аренды 18 участков земли площадью более 9,6 га для строительства спорткомплексов, многофункциональных центров и других важных соцобъектов в Зеленоградском административном округе. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город регулярно выставляет на открытые аукционы участки для возведения коммерческих объектов в разных районах Москвы. Это способствует развитию бизнеса, созданию рабочих мест и улучшению инфраструктуры. За пять лет по итогам торгов с инвесторами заключены договоры аренды 9,65 гектара земли в Зеленограде для строительства более 148 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате появятся спортивные комплексы, торгово-офисные и многофункциональные центры и другие объекты», — отметил Ефимов.

На двух арендованных участках построят культурно-досуговые центры, эти объекты займут порядка 0,5 гектара в общей сложности. На трех участках, площадь которых превышает 3,1 гектара, появятся около 63 тысяч жилых «квадратов».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента горимущества Максим Гаман отметил, что на восьми арендованных участках построят многофункциональные центры, торгово-офисные здания, а также новые спортивные комплексы и придорожные точки сервиса. Все это значительно улучшит качество жизни местного населения.

По итогам торгов все договора заключаются в электронном формате. Узнать подробности, как проводятся аукционы, изучить документы лотов, а также уточнить, где и какие участки земли выставлены на торги, можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города». Развитие подобных бизнес-сервисов входит в задачи нацпроекта «Цифровая экономика».