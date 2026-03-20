Ефимов: в ВАО построят спорткомплекс с двумя бассейнами

В столице скорректировали правила землепользования и застройки (ПЗЗ), чтобы дать старт возведению физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство пройдет в рамках адресной инвестпрограммы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На земельном участке 0,43 га создадут современное пространство для занятий спортом. ФОК площадью 4 тыс. кв. м будет включать два полноценных бассейна и просторный зал общей физической подготовки. Он сможет одновременно принимать более 100 человек за одну смену, что значительно разгрузит существующие секции и позволит каждому жителю района выбрать удобное время для занятий плаванием или тренировок в комфортных условиях», — отметил Ефимов.

Под правилами землепользования и застройки подразумевается свод регламентов и предписаний, устанавливающих разрешенное использование территорий и параметры возводимых сооружений. Эти нормативы четко определяют допустимые виды деятельности на конкретных участках, а также требования, обязательные к исполнению на этапах проектирования и строительства зданий.

Как пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики, выбор площадки под новый объект обусловлен плотностью населения: Восточный район характеризуется сложившейся многоэтажной застройкой с большим населением разных возрастов.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс появится на улице 9 Мая, владение 28, и дополнит базовую инфраструктуру для комфортной жизни проживающих рядом горожан», — добавили в Департаменте.

Строительство здания, имеющего переменную этажность, будет осуществляться в рамках программы «Спорт Москвы».

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров отметил, что при создании комплекса будут задействованы передовые технологические решения и материалы высокого качества.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс адаптируют для посещения маломобильных граждан. Посетителям будут доступны комфортные раздевалки с душевыми, зоны отдыха, буфет, а также медицинские, административные и технические помещения. Прилегающую территорию комплексно благоустроят и озеленят. В настоящий момент ведется проектирование объекта», — рассказал Александров.

Строительство в Москве соцобъектов соответствует инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».