Ефимов: в столице с начала года построили 40 школ и детсадов

В течение 11 месяцев этого года в Москве окончили строительство 40 образовательных объектов суммарной площадью более 300 тыс. кв. м. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В городе большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в частности — возведению объектов образования. Так, с января 2024 года в Москве ввели в эксплуатацию 40 объектов образования общей площадью более 317,3 тыс. кв. м. Среди них — 16 школ и 24 детских сада», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что в Троицке, к примеру, была построена и открыта школа площадью более 30 тыс. кв. м на 2,1 тыс. мест.

Объекты образования возводят на частные инвестиции и средства адресной инвестпрограммы Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в развитии московской социнфраструктуры инвесторы принимают активное участие. С начала текущего года они возвели 29 объектов образования.

«В районе Внуково Новомосковского административного округа столицы возвели детский сад на 350 мест. По договору участия с застройщиком объект площадью более 6 тыс. кв. м будет передан в городскую систему образования», — сказал Овчинский.

В соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина в Москве качеству учреждений образования уделяют особе внимание.

Мосгосстройнадзор контролирует строительство школ и детских садов на всех этапах. На введенных объектах суммарно проведено порядка 150 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых инспекторы Комитета оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов.

В результате итоговой проверки все возведенные объекты получили заключения о соответствии проектной документации и разрешения на ввод в эксплуатацию.

ТиНАО стал лидером в строительстве объектов образования — с начала текущего года там были сданы 19 школ и детсадов.