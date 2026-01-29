Ефимов: в районе Москворечье-Сабурово появится спорткомплекс с 3 бассейнами

Современный многофункциональный спортивный комплекс с тремя бассейнами возведут в рамках программы «Спорт Москвы» за счет городского бюджета на юге столицы в районе Москворечье-Сабурово, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сейчас специалисты начали подготовку площадки для строительства. Двухэтажный спорткомплекс возведут недалеко от станций метро «Каширская» и «Кантемировская» под кураторством департамента гражданского строительства в рамках Адресной инвестиционной программы.

«Многофункциональный спортивный комплекс площадью более 11,8 тыс. кв. м возведут в районе Москворечье-Сабурово по адресу: улица Москворечье, дом 4, корпус 1. Уже началась подготовка площадки для строительства, также продолжается разработка рабочей документации. В спортивном комплексе предусмотрят зал сухого плавания, зоны для прыжков в воду и три бассейна длиной 52, 25 и 10 м. Комплекс смогут посещать до 2,7 тыс. человек в день», — сказал вице-мэр.

В СК также будут находиться специальный блок для обучения плаванию детей, зона общей физической подготовки с универсальными и тренажерными залами, медицинские, административные и технические помещения.

«Спорткомплекс построят с применением качественных материалов и энергоэффективных технологий. Современный объект станет не только тренировочной базой для спортсменов, но и будет доступен для всех желающих. Здание приспособят для посещения маломобильными гражданами. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, оборудуют парковку на 36 машино-мест. Появление нового комплекса значительно повысит доступность спортивных услуг для жителей района Москворечье-Сабурово», — заключил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.