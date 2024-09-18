Ефимов: в программу КРТ в ТиНАО вовлекут около 500 га территорий

В ТиНАО к программе комплексного развития территорий (КРТ) привлекут 500 га неэффективно используемых площадок. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Операторы комплексного развития территорий и инвесторы уже реализуют в районах Щербинка, Коммунарка, Троицк и Краснопахорский пять проектов редевелопмента на территориях общей площадью более 118 га. На них построят свыше 336 тыс. кв м различной недвижимости», — отметил Ефимов.

Он добавил, что при этом Москва имеет возможность привлечь к комплексному развитию территорий еще более 363 га в районах Щербинка, Филимонковский, Краснопахорский, Коммунарка и Внуково. Соответствующие решения и заключение договоров о комплексном развитии территорий по ним уже готовятся.

Реализующиеся проекты подразумевают возведение общественно-деловых объектов — торговых центров, офисов, технопарка, спорткомплекса, детсадов и школ. Также строятся коттеджный поселок и многоэтажные жилые дома. Будут создаваться дороги и комфортные общественные пространства.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, всего в ТиНАО запланировано построить свыше 4,3 млн кв. м недвижимости. Из них около 3 млн кв. м придется на общественные, деловые и инфраструктурные объекты.

«При этом данные могут быть уточнены по результатам разработки градостроительного потенциала всех участков в рамках принятых решений и заключенных договоров о КРТ. Проекты будут отвечать принципам сбалансированной застройки», — сказал Гаман.

Благодаря принципу комплексного градостроительного развития в ТиНАО создают социнфраструктуру, комфортное жилье и рабочие места для местных жителей.

«За 12 лет в Троицком и Новомосковском административных округах уже создано более 200 тыс. рабочих мест. Общее число сейчас приближается к 300 тыс., что превышает их количество до присоединения территорий к столице более чем в 3,5 раза», — пояснил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о создании новых городских пространств по программе комплексного развития территорий.