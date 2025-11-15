Ефимов: в Перове по проекту КРТ появится современное жилье

В районе Перово (ВАО) в соответствии с проектом комплексного развития территории (КРТ) намерены реорганизовать четыре участка, используемые неэффективно. Их совокупная площадь составляет 2,28 га. Соответствующий проект документа опубликован на официальном портале правительства Москвы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По проекту КРТ в Перове планируется построить дома для реализации программы реновации общей площадью свыше 79 тыс. кв. м. Все новостройки будут предусматривать паркинги для жителей. Во дворах запроектированы детские площадки и другие благоустроенные общественные пространства», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что на первых этажах зданий разместятся магазины, сервисные службы и объекты малого бизнеса, что позволит создать в районе примерно 160 новых рабочих мест.

Территории, предназначенные для редевелопмента, находятся по следующим адресам: ул. Металлургов, вл. 60А; Новогиреевская улица, вл. 26; Зеленый проспект, вл. 2 и вл. 3; Зеленый проспект, з/у 3, вл. 3/10, стр. 1. Рядом расположена станция метро «Перово» Калининской линии, а также школы, поликлиники и парковые зоны, включая Кусковский лесопарк.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в настоящее время территория используется нерационально: здесь находятся устаревшие постройки, в которых размещаются склады, офисные помещения, автосервис и заброшенная котельная.

«На их месте появятся современные жилые дома для программы реновации, площадь квартир в которых составит ориентировочно свыше 51 тыс. кв. м. Это позволит обеспечить новым жильем примерно 1,8 тыс. москвичей», — сказал Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что новые дома, строящиеся по реновации, позволяют экономить до 40% энергоресурсов в сравнении со старыми.

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) предусматривают формирование привлекательных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях. Эти территории гармонично встраиваются в городскую среду. На сегодняшний день в Москве на различных этапах разработки и реализации находится 336 проектов КРТ. Их общая площадь превышает 4,2 тыс. га. Программа реализуется по поручению мэра столицы Сергея Собянина.