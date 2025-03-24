Ефимов: в Москве с 2011 года построили более 40 крупных школ

С 2011 года в Москве было построено более 40 крупных школ, рассчитанных на 1000 и более мест, а некоторые из них могут вмещать до 2500 учеников. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры, в том числе образовательной. Ее возводят как на средства адресной инвестиционной программы, так и благодаря частным инвестициям. С 2011 года в Москве построили 41 крупную школу. Суммарно они рассчитаны более чем на 51 тыс. учеников. Больше всего таких объектов возвели в ТиНАО — 28 зданий», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что в настоящее время ведется строительство еще около 30 школ, включая учреждения на 1150 мест в Лефортове и на 2100 мест в районе Внуково.

Крупные школы были построены в густонаселенных районах Москвы, таких как Некрасовка, Даниловский, Левобережный, Внуково, Троицк и Коммунарка.

Одна из таких школ, рассчитанная на 2500 мест, была возведена в Даниловском районе на проспекте Лихачева на территории бывшего завода «ЗИЛ». Это здание площадью более 40 тысяч квадратных метров оснащено современными лабораториями для углубленного изучения естественных и инженерных наук, а также инновационных технологий. Школа выделяется необычным дизайном крыши и яркими желто-оранжевыми фасадами. Внутри здания расположены отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы, а также культурно-спортивный комплекс.

По словам руководителя городского департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова, еще одна школа на 1900 мест была построена на Валдайском проезде, дом 14/1. Здание площадью 33,4 тыс. кв. м было спроектировано по индивидуальному проекту.

«Здесь создана комфортная и безопасная образовательная среда для школьников всех возрастов. В учебных кабинетах установлены современное интерактивное оборудование и мобильные раздвижные перегородки, позволяющие трансформировать пространство и проводить разноплановые занятия», — отметил Загрутдинов.

Он добавил, что для удобства учащихся предусмотрены отдельные входы для начальной и старшей школы.

В Некрасовке на улице Липчанского в рамках Адресной инвестиционной программы была построена школа на 2100 мест площадью около 28 тыс. кв. м. Ее уникальная М-образная форма не только выделяет здание среди окружающей застройки, но и обеспечивает все кабинеты естественным светом. В центральной части школы расположены спортивные и общественные зоны, а в боковых крылах — учебные классы и рекреации.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, при строительстве социальных объектов, включая школы и детские сады, инвесторы применяют комплексный подход: благоустраивают территории, оснащают здания современным оборудованием и учитывают потребности маломобильных граждан.

«Значительная часть объектов передается городу, что делает их доступными для жителей прилегающих районов. Например, за последние 14 лет на частные инвестиции возведена 31 крупная школа. В настоящее время инвесторы строят еще около 20 образовательных учреждений, рассчитанных более чем на 1000 мест», — пояснил Овчинский.

В районе Коммунарка на улице Липовый Парк инвестор возвел трехэтажную школу с бассейном на 1775 мест площадью около 25 тыс. кв. м. Здание отличается ярким фасадом с витражами и цветными элементами. Оно разделено на блоки, включая отдельные учебные пространства для начальной школы. После завершения строительства объект был передан в систему столичного образования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утверждал (https://www.mos.ru/mayor/themes/12518050/) приоритетные проекты в сфере образования.

Строительство социальных объектов в столице соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни» (https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/new-projects/infrastruktura-dlya-zhizni/).