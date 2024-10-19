Ефимов: в Краснопахорском районе Новой Москвы появится детская школа искусств

На территории Троицкого административного округа столицы построят детскую школу искусств, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трехэтажная ДШИ в поселке Щапово Краснопахорского района будет возведена за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

«В поселке Щапово планируется строительство детской школы искусств площадью около трех тысяч квадратных метров. Учреждение рассчитано на одновременное пребывание до 250 человек. Реализация проекта создаст на территории района до 50 дополнительных рабочих мест. В настоящий момент ведутся проектно-изыскательские работы. Ввести объект культуры в эксплуатацию планируется в 2028 году», — поделился вице-мэр Ефимов.

В здании будут располагаться зрительные залы, центр раннего развития для детей, класс скульптуры, музыкальный класс, классы живописи и рисунка. Помимо этого, строителями будет спроектирована студия звукозаписи, библиотека с компьютерным классом, буфет, гардероб и медкабинет.

«Мы стараемся уделять большое внимание развитию талантов у молодого поколения, для этого нужна соответствующая культурно-образовательная инфраструктура. В городе уже работают 142 школы искусств, на территории Новой Москвы их пока всего 18» — рассказал руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

Он подчеркнул, что благодаря возводимой школе много детей получат дополнительное образование, а их родителем больше не потребуется возить ребят в находящиеся далеко от дома учреждения.

Также на прилегающей территории будет пространство для игр и проведения мероприятий.

Глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что в процессе развития ТиНАО столица уделяет особое внимание возведению объектов культуры.

Так, например, в поселке Шишкин Лес идет возведение КДЦ. Он будет сдан в эксплуатацию в 2025 году, а в 2028 году в селе Красная Пахра появится школа искусств.

«Благодаря реализации таких проектов ТиНАО является не только местом для комфортной жизни и работы, но и территорией активного досуга», — объяснил Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве школ и образовательных комплексов в районах Филимонковский, Внуково, Троицк, Щербинка.