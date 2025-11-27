Ефимов: в Коммунарке построят школу на 2 тыс мест по проекту КРТ

Столица обнародовала проект комплексного развития территории (КРТ) в ТиНАО, который предусматривает строительство крупной школы в районе Коммунарка, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения размещен на сайте mos.ru.

«Территория Троицкого и Новомосковского административных округов продолжает активно развиваться. Так, в районе Внуково завершается строительство крупного образовательного объекта, а в Троицке уже открыта школа на 2,1 тыс. мест. Еще одну, на две тысячи мест, построят в Коммунарке благодаря подготовленному городом проекту КРТ. Она появится вблизи станции метро „Потапово“ на участке площадью 3,47 га. В результате реализации проекта здесь будет создано более 470 рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Участок находится между ул. Эдварда Грига и Александры Монаховой рядом со станцией «Потапово» Сокольнической линии метро.

«Здание возведут в соответствии с современными стандартами, применяемыми к столичным объектам образования. После ввода в эксплуатацию застройщик передаст школу в городскую систему образования. Таким образом, для юных жителей района в шаговой доступности будет создана качественная образовательная среда. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Помимо этого, около школы также организуют удобную улично-дорожную сеть», — прокомментировал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии школы в Филимонковском районе.