Ефимов: в ЮАО по реновации полностью расселили 88 ветхих домов

С момента старта программы реновации в 10 районах ЮАО полностью расселили 88 домов старого жилого фонда, заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Так, в Царицыне в новые квартиры полностью переехали жители 21 дома, в Нагорном — 14. Еще 11 зданий расселили в Даниловском районе.

«Расселение домов по программе реновации началось в Южном административном округе в 2018 году. Первыми новые квартиры получили жители пятиэтажки на Судостроительной улице. За это время на юге Москвы полностью расселили 88 домов — в современные жилые комплексы переехали свыше 5,7 тысячи семей. Всего в Южном административном округе по программе реновации предстоит расселить 378 объектов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 82 тысяч человек», — прокомментировал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Один из главных принципов программы реновации — волновое переселение граждан. В рамках него после переезда жителей старые дома демонтируют, а на их месте возводят новостройки и другую инфраструктуру.

По возможности город предоставляет участникам реновации квартиры в ЖК, которые построены недалеко от расселяемых домов. Это делает переезд удобнее и упрощает адаптацию после переселения, добавили в Градостроительном комплексе столицы.

«Всего в полностью расселенных домах в Южном административном округе проживали более 15 тыс. участников программы. Заключать договоры им помогали сотрудники Департамента городского имущества в центрах информирования на первых этажах новостроек. После завершения переселения на их месте открываются магазины, кафе, салоны красоты, образовательные и медицинские центры. Они дополняют социальную инфраструктуру района и делают проживание в нем более комфортным», — добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

