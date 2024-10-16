Ефимов: в Хорошево-Мневниках по проекту КРТ возведут жилье по реновации

По программе комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Хорошево-Мневники проведут реорганизацию неэффективно используемого участка. Проект будет реализовывать назначенный городом оператор, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Оператор КРТ реорганизует участок площадью 1,11 га по адресу: улица Паршина, вл. 2. В течение 5 лет здесь предусмотрено возведение жилья для участников программы реновации и других нужд города. Вложения в проект оцениваются в 7,7 млрд рублей, его реализация позволит создать в районе Хорошево-Мневники почти 80 рабочих мест», — отметил Ефимов.

Решение провести комплексное развитие данной территории приняло правительство Москвы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на реорганизуемой площадке запланировано построить более 45 тыс. кв. м жилья.

«На первых этажах новостроек разместят объекты бытового обслуживания, отделения банков, кафе и рестораны. Также на участке появятся детские и спортивные площадки, будут выполнены необходимые работы по благоустройству территории и обустройству улично-дорожной сети», — сказал Гаман.

Реализация проекта позволит жителям старых домов совершить переезд в современные просторные квартиры. Территории новых домов благоустроят по единому стандарту программы реновации.

«Реализация проекта комплексного развития территории в районе Хорошево-Мневники позволит обеспечить новым жильем ориентировочно одну тысячу москвичей», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что жители смогут переселиться в квартиры с готовыми отделкой и ремонтом.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают в соответствии с поручением мэра столицы Сергея Собянина.