Ефимов: в 7 округах Москвы построят объекты по проектам КРТ

В семи округах столицы появятся свыше 500 тыс. кв. м объектов промышленно-производственного назначения по 26 проектам комплексного развития территорий (КРТ), опубликованным в этом году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объекты возведут на 378 га территорий в Восточном, Западном, Новомосковском, Северном, Северо-Восточном, Южном и Юго-Восточном административных округах.

«Одна из важных задач программы комплексного развития территорий — создание высокотехнологичных производств и рабочих мест для жителей Москвы. Так, четверть проектов КРТ, подготовленных и опубликованных за три квартала текущего года, предусматривает строительство промышленно-производственной инфраструктуры в разных точках столицы. Общая площадь такой недвижимости составит почти 607 тыс. кв. м. Это позволит создать для горожан около 32,3 тыс. дополнительных рабочих мест», — уточнил вице-мэр.

Город активно развивает промышленную инфраструктуру, создавая современные пространства для работы и роста предприятий. Это позволяет повышать доступность передовых производственных объектов, привлекать инвестиции и внедрять новые технологии. К 2030 году общая площадь промышленной инфраструктуры в столице увеличится с 12 до 25 млн кв. м, что существенно расширит возможности для экономики города.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань.

«Проекты КРТ предусматривают строительство объектов для размещения современных производств не только в бывших промзонах, но и на неэффективно используемых территориях. В частности, в Гольянове на участке в границах ул. Амурской, Иркутской и Бирюсинки возведут комплекс зданий, где смогут работать предприятия строительной, электронной, ювелирной и целлюлозно-бумажной промышленности. На ул. Нижние Поля в районе Марьино построят современный технопарк», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тыс. га. Реализуют программу по поручению (https://www.mos.ru/mayor/themes/16299/10079050/) мэра Москвы Сергея Собянина.