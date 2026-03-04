Ефимов: в 2025 году по реновации в ЮВАО расселили более 30 домов

В прошлом году на юго-востоке Москвы завершилось расселение 32 домов, относившихся к ветхому жилому фонду. Обладателями новых квартир с качественной улучшенной отделкой стали свыше 6 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За 2025 год по программе реновации в юго-восточном административном округе полностью расселили 32 старых здания. В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали более двух тысяч семей. Из них 1,7 тыс. семей воспользовались сервисом „Помощь в переезде“, в рамках которого город предоставляет бесплатный транспорт и грузчиков для комфортной перевозки вещей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что всего под заселение жильцов программы реновации в ЮВАО было передано 67 новых домов. В конечном итоге в рамках округа планируется расселить 818 старых построек.

Освободившиеся после переезда жильцов дома будут сносить с применением метода «умного сноса». Эта технология позволяет производить демонтаж строений максимально безопасно и экологично, разбирая их на отдельные элементы и направляя образующиеся строительные отходы на дальнейшую переработку.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, минувший год ознаменовался расселением домов в восьми районах юго-восточной части города. Наибольшее количество зданий — 17 — было освобождено в Люблине. В Нижегородском районе под расселение попало 4 строения, а в Выхине-Жулебине и Южнопортовом районе — по 3. Участники программы реновации получают жилье в современных домах в том же районе, поэтому инфраструктура для них остается привычной. Получить информацию по реновации и переселению москвичи могут в информационных центрах, расположенных на первых этажах новостроек.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что в Можайском районе в новостройку по реновации переедут свыше 250 жителей двух соседних домов.

Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».