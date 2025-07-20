Ефимов: с начала года в Москве возвели 30 новостроек по реновации

В девяти округах Москвы с начала 2025 года построили 30 новых жилых комплексов в рамках программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За первые полгода 2025-го в городе возвели 30 новостроек по программе реновации. Общая площадь квартир в них составляет около 550 тыс. кв. м. Новые жилые комплексы расположены в девяти округах столицы. В частности, по пять ЖК построили в Восточном, Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах, по три — в Северном, Южном и Юго-Западном административных округах», — отметил Ефимов.

Прилегающие территории новостроек благоустраивают: высаживают зеленые насаждения, разбивают газоны и клумбы. Для жителей обустраивают спортивные и игровые площадки, а также устанавливают системы видеонаблюдения и уличного освещения.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилые комплексы были построены в 25 районах Москвы. Лидером по количеству новостроек стал район Косино-Ухтомский — здесь возвели три ЖК с общим числом 250 квартир, каждая из которых имеет улучшенную чистовую отделку. По два новых жилых комплекса появилось в Южном Бутово, Царицыно и Люблино.

«В подъездах всех жилых комплексов смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи нежилые — они предназначены для размещения объектов социально-бытового назначения: аптек, частных медицинских клиник, магазинов и досуговых центров», — рассказал Овчинский.

Реализация программы находится под особым контролем Мосгосстройнадзора. На каждом этапе строительства домов по реновации проводятся проверки. Инспекторы Комитета следят за соответствием работ и материалов проектной документации и утвержденным решениям. Лабораторно-инструментальные исследования выполняют специалисты подведомственного Центра экспертиз, что позволяет своевременно устранять недочеты, а также обеспечивать надежность и безопасность новостроек после их ввода в эксплуатацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал о переселении по реновации в Хорошево-Мневниках.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».