Ефимов: предприниматели приобрели у Москвы 37 помещений в исторических зданиях

В Москве за первые 9 месяцев текущего года инвесторы приобрели у города более 11 тыс. кв. м недвижимости в объектах культурного наследия. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация коммерческой недвижимости в объектах культурного наследия позволяет удовлетворять высокий спрос на помещения для ведения бизнеса, особенно в центре столицы, где преобладает историческая застройка. Так, с января по сентябрь город заключил с инвесторами договоры купли-продажи на 37 помещений в ОКН и 5 исторических зданий. Общая площадь недвижимости составила свыше 11 тыс. кв. м», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что часть объектов была продана через электронные торги, а другие были выкуплены арендаторами по своему преимущественному прав.

Проданная недвижимость расположена в 6 округах города. При этом почти 70% сделок — 29 помещений общей площадью около 6 тыс. кв. м — пришлось на центр Москвы. Одним из таких объектов стало здание в Басманном районе на улице Новой Басманной (дом 10, строение 1) площадью свыше 216 «квадратов». Это псевдоготическое здание, известное как Доходный дом Басманного товарищества, было построено в 1913 году по проекту архитектора Адольфа Зелигсона и использовалось для сдачи квартир внаем, а сейчас имеет административное назначение.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, кроме недвижимости в ЦАО, инвесторы приобрели 9 помещений площадью более 2,2 тыс. кв. м в ЮАО и 4 объекта общей площадью почти 2,9 тыс. кв. м в Западном, Новомосковском, Северо-Западном и Юго-Восточном округах.

«В СЗАО предприниматель заключил с городом договор купли-продажи на нежилое историческое здание общей площадью более 1,7 тыс. кв. м по адресу: улица Маршала Василевского, д. 11, к. 6. Это объект культурного наследия регионального значения, известный как здание детского сада со скульптурами слонов», — рассказала Соловьева.

Она добавила, что новый собственник сможет приспособить его для современного использования, в том числе для открытия образовательного учреждения.

Глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что продажа исторических зданий на торгах способствует их восстановлению и адаптации для современных нужд, что позволяет сохранять культурное наследие и привлекать бизнес к значимым городским проектам. Средняя конкуренция на таких аукционах с января по сентябрь 2025 года составила 4 человека за лот.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил обеспечить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия ежегодно.

Согласно законодательству, собственники и пользователи памятников архитектуры обязаны сохранять их исторический облик. Все работы в таких зданиях проводятся по согласованному проекту, с разрешения и под контролем специалистов департамента культурного наследия Москвы. За нарушения в области охраны ОКН предусмотрена административная и уголовная ответственность.