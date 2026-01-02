Ефимов: по проекту KPT в бывшей промзоне «Северное Очаково» создадут инфраструктуру для транспорта

Столица опубликовала проект решения о комплексном развитии территории участка бывшей промзоны «Северное Очаково» района Очаково-Матвеевское на западе столицы, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проект данного решения был размещен на сайте mos.ru.

«Проект КРТ в бывшей промзоне „Северное Очаково“ нацелен на формирование новой качественной инфраструктуры для предприятий городского транспорта. На участок площадью 23,5 га планируется перебазировать расположенный в шести километрах от него старый автобусный парк „Фили“. Площадь участка под парк составит 10 га, новой инфраструктуры на нем — свыше 52 тыс. кв. м, что в 1,7 раза превысит параметры существующей. В результате более 1 тыс. сотрудников, включая более 800 водителей, получат возможность обслуживать автобусы и отдыхать в более комфортных условиях. В границах участка также сохранят объекты недвижимого имущества столичного предприятия нефтехимической промышленности ООО „Завод РТИ-Каучук“. Реализовать проект КРТ планируется в течение семи лет», — прокомментировал вице-мэр.

Известно, что проект КРТ будет реализован в границах промзоны «Северное Очаково» района Очаково-Матвеевское ЗАО. Отведенный под редевелопмент участок находится рядом с электродепо «Аминьевская» столичного метрополитена в зоне производственной застройки на ул. Генерала Дорохова.

«Автобусный парк „Фили“ существует с 1940 года и обслуживает до четырех миллионов пассажиров в год. Износ его основных фондов достигает 85%, и он давно нуждался в модернизации. Благодаря новому проекту КРТ парк переедет на более просторную площадку бывшей промзоны. Для него там построят современный комплекс с двухэтажными технологическими корпусами и административно-бытовым комплексом. Обустроят новые отстойно-разворотные площадки, удобные стоянки, мойки. Автобусы планируется заменить на экологичные электробусы», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.