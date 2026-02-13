Ефимов: перегон между метро «Рублево-Архангельское» и «Новорижская» пройден на четверть

На строящейся Рублево-Архангельской линии метро продолжается сооружение тоннелей. Тоннелепроходческие комплексы уже прошли больше четверти пути на участке между станциями «Новорижская» и «Рублево-Архангельское», сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Длина тоннеля между станциями „Рублево-Архангельское“ и „Новорижская“ превышает 2,5 км. Проходку ведут щиты „Александра“ и „София“. Первый комплекс уже прошел более километра по левому тоннелю, второй — почти 500 м по правому», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что таким образом на данном перегоне выполнили более четверти всего объема проходческих работ.

Работы осложнены сложной гидрогеологией и водонасыщенными грунтами: часть трассы щиты преодолевают под ложем Захарковского карьера.

«Всего на Рублево-Архангельской линии работают шесть ТПМК — помимо „Александры“ и „Софии“, это соединяющие „Рублево-Архангельское“ с „Липовой Рощей“ шестиметровые щиты „Виктория“ и „Натали“, а также два 10-метровых гиганта „Мария“ и „Лилия“, которые прокладывают путь к будущей станции „Строгино“ от строящихся „Липовой Рощи“ и „Серебряного Бора“ соответственно», — пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Он также добавил, что уже полностью завершена проходка всех перегонов от «Серебряного Бора» до действующих тоннелей, соединяющих «Хорошевскую» и «Шелепиху» на Большой кольцевой линии.

Рублево-Архангельская ветка обеспечит транспортную связь быстрорастущего района Рублево-Архангельское с деловым кластером «Москва-Сити». Новая линия протяженностью более 27 км будет включать 12 станций. Пассажиры смогут делать пересадки на МЦК, а также на Филевскую, Солнцевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии. Мэр столицы Сергей Собянин поручил (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) нарастить темпы строительства этого участка подземки.

Ранее Сергей Собянин рассказывал (https://www.mos.ru/mayor/themes/14173050/) о ходе возведения самого длинного подводного тоннеля в московском метро.

«Мосинжпроект» выступает генподрядчиком и генпроектировщиком возведения станций и линий метро в столице. При участии холдинга с 2011 года было реконструировано и построено 84 станции, 14 электродепо и свыше 180 км путей.