Ефимов: оформлены документы для возведения комплекса с регбийным стадионом

В Хорошево-Мневниках в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) появится многофункциональный комплекс с регбийным стадионом, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Были внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 4,34 га. Многофункциональный комплекс со стадионом появится по адресу: ул. Нижние Мневники, з/у 19.

«Суммарная площадь объектов составит 140 тыс. кв. м. В составе многофункционального комплекса предусмотрены деловой центр, а также гостиница площадью 15 тыс. кв. м. Стадион для регби оборудуют трибунами на три тысячи мест. Объекты возведут в рамках масштабного инвестиционного проекта», — подчеркнул вице-мэр.

Известно, что Москва предоставляет земельные участки в аренду инвесторам, если планируемый объект соответствует критериям реализации масштабных инвестпроектов. Такой механизм взаимодействия действует в городе с 2016 года и распространяется на промышленные производства, объекты социальной, спортивной, деловой и транспортной инфраструктуры.

«Для возведения стадиона с сопутствующей инфраструктурой город предоставит девелоперу земельный участок в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Он построит арену с полем размером 122 на 80 м и трибунами для зрителей. Возведение объекта создаст современную инфраструктуру для развития регби в столице. Рядом появится многофункциональный комплекс площадью 120 тыс. кв. м, который включит в себя офисную, торговую недвижимость и гостиницу, что повысит инвестиционную привлекательность проекта и будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в развивающемся районе Москвы», — добавила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

В районе Хорошево-Мневники формируется современный спортивный кластер, который будет включать несколько комплексов. Там, в частности, запланировано появление ледовых арен, центра подготовки сборных команд по футболу, теннисного центра и других объектов.

«Благодаря новому объекту жители района смогут заниматься как профессиональным, так и любительским спортом. В настоящий момент территория свободна от объектов капитального строительства», — резюмировала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в следующем году на развитие физической культуры и спорта будет выделено 173,3 млрд рублей.